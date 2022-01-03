彭博：本月整體開支1.5萬億 內房續受壓

本月到期境外債券本利達603億

據彭博計算和分析師估計，內房行業在1月須支付的1970億美元資金開支，包括由野村估算的1730億美元（約1.35萬億港元）員工薪金；由彭博匯編多項數據，包括本月到期境外債券本金及利息合共約77.4億美元（約603.7億港元）、到期境內本金及票息共438億元人民幣；以及數據追蹤機構Use Trust指出，本月到期的602億元人民幣信託產品，和向供應商付帳、潛在隱性債務等。

彭博文章指出，在本月到期的各項開支中，向數以百萬計農民工支付工資將至關重要，並指早前內地政府已要求包括中國恒大（3333）等多家房地產開發商在農曆新年來臨前解決拖欠工資問題，以免影響社會穩定。

同時，文章又分析，儘管內地上月政策開始轉向支持經濟增長，但樓市政策仍然偏緊。未來政策重點可能是確保住宅交付，而人行也鼓勵金融機構支持房地產收購活動，而受困公司本月須償付的債券規模，則估計大於2021年11月和12月的總和。