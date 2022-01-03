中經會今年「穩」字當頭 信政府有力執行政策

中國經濟目前正面臨需求收縮、供應衝擊及預期轉弱三重壓力，市場普遍預期2021年第四季經濟按年增長低於5%，2022年上半年經濟增長也不會明顯回升，引起不少外國投資者對中國經濟及股市前景憂慮，華夏基金景然認為，由於2021年12月8日至10日在北京舉行中央經濟工作會議在部署2022年經濟工作時已多次強調「穩」字，指投資者不必對2022年中國經濟及股市過分悲觀。

「政府每年底均會召開一個重要的會議：中央經濟工作會議，2020年12月召開的中經會確定2021年八大重點任務，當中包括強化反壟斷和防止資本無序擴張，所以2021年以來也開展對反壟斷較嚴格的審查，該會議也提到做好碳達峰、碳中和工作，所以我們也看到2021年與碳中和相關的高端製造業板塊得到政策扶持，整體股價表現非常好。於2021年12月召開的中經會，對2022年經濟工作重中之重是強調一個『穩』字，包括穩增長和穩預期，就這麼一個『穩』字，我認為便打消很多人的疑慮」。

料今年整體經濟穩中向好

「我覺得完全沒有必要質疑中國政府對政策的執行能力，尤其是2022年是『二十大』換屆之年，所以在整體經濟層面來說，我覺得屬穩中向好，2021年第四季估計已是經濟增長低位，2022年第一季對比2021年第四季環比料有比較明顯的增長動能。我對2022年中國經濟增長的韌性還是比較有信心，預料全年表現可以超過市場預期」。

有基金經理擔心，美國通脹在2021年持續攀升後，若2022年仍高企不下，聯儲局將被迫大幅加息壓抑通脹，衝擊全球金融市場，中國股市亦難免被拖累，景然認為，雖然上述憂慮不無道理，惟他預測，即使此不利情况出現，內地A股對比海外股市的韌性仍然較強：「美國貨幣政策的調整向來對全球金融市場穩定性均有一定影響力，當中，最直接影響的是美股，然後是港股，因為資金屬性及市場參與者，外資佔比較大。在2022年美國貨幣政策正常化或加息的過程中，除了可令美股波動外，港股亦較A股更易受影響，所以2022年A股的韌性會更強一點，大家也看到之前央行(中國人民銀行)已進行了降準的操作，而貸款市場報價利率(Loan Prime Rate、LPR)也減了，可見中國政府各個部門在貨幣政策和財政政策均有比較多的儲備」。

若美聯儲僅溫和加息 港股A股或可向好

景然表示，假如美國通脹日後回落，聯儲局不需要大幅加息，加息周期像2015年至2018年一樣緩慢及溫和，按照當時的經驗，港股及A股均會有不錯的表現：「有沒有案例在美國已開始收水(tapering)、部署加息的時候，A股及港股仍有不錯表現呢？有的，在2014年底中國進入減息周期後，2015年上半年A股及港股的表現便非常好，所以我覺得在美國於2022年可能進入加息周期的時候，而中國貨幣政策正處於寬鬆周期，A股向上動力還是比較充足，當然，實際情况如何，便要等美國真的開始加息，當地資本市場出現波動後，上述的假設是否成立便會得到驗證」。

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