駿利亨德森設ESG相關投資框架 關注目標公司可持續發展

明報記者 陳偉燊

Hamish表示， 現時市場創造財富做法跟以前已有轉變，業界從早年關注ESG會否影響投資回報，至近年會轉而考慮投資是否合符可持續發展需要，「將投資與可持續發展自然地結合起來去考慮」。

他指出，駿利亨德森早於30年前已開始關注可持續發展策略，除了做好投資後的項目管理，保持與企業管理層交流，以及正確行使投票權外，公司近年更看重參與投資的項目是否符合可持續發展原則，甚至明言不能涉足伐林、化學物品等，須事前做好財務及ESG相關分析等。

不再涉足伐林及化學物品行業

雖然引入更多ESG的相關要求，或令基金無法投資個別行業和企業，惟Hamish認為投資機會仍很多。他舉例，清潔能源、可持續運輸、水務管理、環境服務及效率等，甚至醫療保健、可持續房地產及金融等很多不同主題。

他認為，業界目前面對最大的挑戰，主要在於每個國家或地區均有不同的可持續發展標準，因此他認為國際上有需要做好協調。因應較早前COP26（聯合國氣候變遷大會）會議推動政治與氣候問題掛鈎，各國再檢視減排政策，他說駿利亨德森亦會加快進程，為投資及社會創建反饋機制，配合市場上新的變化。

利用再生能源 落實智慧型管理

隨着市場近期愈益探索能源轉型，Hamish形容這是更精細的投資策略，綜合而言，無非是講究項目是否朝着DED（即數碼化、電氣化及減碳）策略而行，已覆蓋到減碳、提升發展清潔能源、引入更多絕緣物料、推動智慧大廈管理令能源作更有效管理、利用再生能源、配合半導體以落實智慧型管理，甚至改進工作流程等不同領域，基金業界可從中發掘新的機會，讓投資者選擇。