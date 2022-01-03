清潔機械人疫下訂單增 鎧耀研今年首對外融資

鎧耀由已故商人霍英東兒子霍文遜創立，屬鎧耀生物醫藥科技（管理）旗下的子公司。何偉康表示，霍文遜當時斥資數千萬元成立公司，至今未曾對外融資。他預計今年第三季首次融資，並指目標是IPO上市。

以上市為目標

鎧耀於2019年成立至今，推出兩款清潔機械人，Whiz Gambit及MoonStar，去年3月與軟銀旗下的SoftBank Robotics簽訂合作協議，組成合資企業Avalon Robotics。鎧耀企業戰略及市場總監徐鈺雯表示，Whiz Gambit屬「二合一機械人」，當中Whiz由軟銀於2019年推出，主要負責清掃，至今全球銷售達1萬部，而Gambit則是由鎧耀研發，去年3月推出市場， 主要負責噴霧消毒。徐鈺雯表示，「Whiz＋Gambit」組合機械人清潔功能互補，特別是全球疫情爆發，關注空氣傳播細菌問題。

徐鈺雯指出，Whiz原有客戶是公司目標客戶之一，冀藉此出售3000至4000部Gambit。Whiz Gambit目前售價為每部20萬元，可買可租，現時使用客戶包括酒店、商場，以及港鐵（0066）旗下車站大堂。何偉康透露，公司第二代MoonStar雙氧水霧化消毒機械人已獲國泰（0293）預訂，並籌備與軟銀進一步合作銷售，估計在軟銀「加持」下，產品能推廣至全球各地。他表示，現階段清潔機械人主要應用於公共交通工具，有意將MoonStar機械人就郵輪再設計，覆蓋「海陸空」。