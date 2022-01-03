分科設計更專更易用 研線上人工智能簡化操作
文章日期：2022年1月3日
【明報專訊】時代醫療共同創辦人兼首席運營官楊思敏表示，以往磁力共振儀的設計傾向一機多用，但操作比較複雜，成像效果亦並非最好。因此，公司將磁力共振儀的設計分科，分成不同型號，用作專門檢查不同部位和服務不同對象（如嬰幼兒和貓狗），以提高成像質素和性價比，同時可簡化操作方式。長遠來說，該公司將會研究透過網絡和人工智能，令磁力共振儀的操作更加簡化和自動化。由2011年開始，該公司的磁力共振儀已經全部能夠上線。
楊思敏表示，公司創業資金有限，當年能夠在江蘇省中國醫藥城內自設廠房，有賴當地政府的大力支持。現時公司在香港員工有41人，在中國內地有65人，美國有4人。至於在香港增設一家廠房，是考慮到香港利得稅較低、電力穩定、過關和物流效率較高，加上科技園支持，願意在大埔創新園提供地方。
享低稅率 科技園支援 港廠兩期投資共8000萬
雖然內地工資和租金比香港低，但因為有「五險一金」、清關時間較長及電力不足等問題，以生產高端產品來說，兩地的整體成本相差無幾。該公司的香港廠房投資不少，第一期將投入3500萬元，第二期再投入4500萬元。