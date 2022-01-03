分科設計更專更易用 研線上人工智能簡化操作

楊思敏表示，公司創業資金有限，當年能夠在江蘇省中國醫藥城內自設廠房，有賴當地政府的大力支持。現時公司在香港員工有41人，在中國內地有65人，美國有4人。至於在香港增設一家廠房，是考慮到香港利得稅較低、電力穩定、過關和物流效率較高，加上科技園支持，願意在大埔創新園提供地方。

享低稅率 科技園支援 港廠兩期投資共8000萬

雖然內地工資和租金比香港低，但因為有「五險一金」、清關時間較長及電力不足等問題，以生產高端產品來說，兩地的整體成本相差無幾。該公司的香港廠房投資不少，第一期將投入3500萬元，第二期再投入4500萬元。

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