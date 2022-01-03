《幫你格價》：通脹猛升 3招投資應對

房託：息率最高逾9厘

現時，在港上市REITs的股息率不俗，平均由4至9厘不等，REITs之所以高息，是由於按規定公司每年須將不少於其稅後淨收入90%的金額用作派息，但要留意商業信託沒有這個規定。香港上市的房託只有11隻，現時息率最低的是領展（0823），目前只有4.22厘，過去一年股價跌2.76%，現時每手入場費不足7000元。

領展物業遍及香港、內地、澳洲及英國，根據2021年中期報告顯示，香港零售物業估值佔57.1%，香港辦公室、停車場及其他則佔約21.6%。股價欠理想主要是由於疫情引致經濟蕭條，過去亦曾推出減租政策。儘管如此，公司去年以超過170億港元在內地、香港及澳洲買入物業，如在澳洲買入3個零售商場、上海購入1個零售商場，在內地的據點遍及北京、上海、廣州、深圳。事實上，現時疫情仍未受控，此時以低價買入物業，相信疫情退卻後可受惠經濟回暖及物業升值。

其餘較高息的REITs有招商局商業房託（1503）及富豪產業信託（1881），兩者息率均高過9厘。招商局商業房託的物業主要位於深圳，包括有新時代廣場、數碼大廈、科技大廈、科技大廈二期及花園城。早前公司執行董事郭瑾表示，會在香港物色投資機會。富豪產業信託主要經營酒店業務，包括富豪機場酒店、沙田麗豪酒店、富薈馬頭圍酒店等，酒店業在疫情下失去大量遊客生意，除了依賴本地居民，部分酒店亦成為隔離酒店，在市道未回復正常情况下，投資者應審慎。

黃金：過去兩年升兩成

黃金是傳統避險工具，疫情爆發的兩年間，金價上升約兩成，2020年7月金價曾上升至每盎司2036美元，現時則回落至1829美元水平。如果憂慮疫情持續，買入黃金是不錯的選擇。當中投資方法眾多，除了買入實金外，投資者可考慮買入黃金存摺，只要開設戶口就可以低門檻買入黃金，如恒生銀行上周五（31日）的報價顯示，黃金存摺 （一金衡錢）的買入價為1696.4元，紙金粒（一金粒）的買入價為1424.8元。優勢是不需存倉費，買賣亦相當方便。

另可考慮黃金ETF，在港上市的黃金ETF有3隻，分別是SPDR金ETF（2840）、價值黃金ETF（3081）、恒生人幣金ETF（83168）。美股黃金ETF包括有iShares 黃金ETF（IAU）、SPDR 黃金ETF（GLD）、SPDR迷你黃金ETF（GLDM）及Aberdeen Standard實體黃金ETF（SGOL），兩者比較，美股黃金ETF的表現優於香港。但投資者要留意黃金ETF追蹤偏離值，以及買賣ETF的交易費。

施羅德研究及分析策略師、特許財務分析師Sean Markowicz表示，黃金通常被視為避險資產，因此在經濟不明朗時期通常會升值。在滯脹期間，由於通脹預期上升及經濟增長預期下降，實際利率通常亦會下降。實際利率較低使得持有零收益資產（如黃金）的機會成本下降，因而提升了這類資產對投資者的吸引力。

倘若市場出現滯脹，即經濟增長放緩，而通脹高於10年平均水平，表現領先的資產類別會發生轉變，股本回報可能變得更低迷，而黃金需求或會因投資者希望透過持有避險資產避險而變得相對強勁。

通脹掛鈎基金：留意收費

另一種抗通脹的方法是買入環球通脹掛鈎債券基金，以貝萊德環球通脹掛鈎債券基金為例，持有美國、英國、法國等國債。截至 2021年11月30日，基金過去3年的每年平均回報為5.48%。坊間有不少公司都推出通脹掛鈎基金，投資地區及比重都不一樣，投資者在買入前應多作比較。

另又可選擇投資基金，如果投資者相信高通脹會持續，就要避開持有材料及科技行業較重的投資產品，相反醫療、能源、房地產以及必選消費股可在高通脹環境下取得較高回報。除此之外，環境、社會及管冶（ESG）是近年市場熱門投資主題，相關基金亦可留意。

市場上有不少人推介以派息基金自制長糧，惟事實未必如此，派息基金一般分為每月、每季、每半年、每年派息，現時滙豐投資信託基金 - 滙豐亞洲高收益債券基金 (人民幣) 的年度化股息率高達13.15厘，不過過去一年回報跌8.67%；鄧普頓新興市場債券基金 (美元) 年度化股息率高達9.8厘，過去一年回報跌6.25%，由此可見，這些基金可能是在本金派息。同時要留意，買入基金都會涉及手續費、管理費及保管費等，在買入前宜審慎。

明報記者 黃清瑤

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