陸振輝：告別只為迎接更美好的未來

退休者都無一例外地告別昨天、享受今天，還繼續迎接充滿希望的明天。退休者一定要相信，世間所有的努力，都是為了期待更好的未來。

時光如水，日月如梭，只要珍惜今天，當明天來臨時，才會為今日的充實而自豪，而不會為虛度光陰而追悔莫及。面對「今天」的離去，你不必傷感，也不必迷茫，只要揮一揮手，就微笑地告別吧。相信在未來的路上，必定會有美麗的風景，必定會遇到更美好的「明天」。

毋須懷緬過去 做更好的自己

當你跨過蹉跎的歲月，不論你有過多少耀眼的華彩，只能夠代表你過去的累積。但生活需要的卻不是緬懷過去，而是要面對今天和未來的現實，是要放下不該堅持的執著，是要做一個更好的自己。昨天的我無論是成功還是失敗，都要告訴自己，不要只去記掛過去的自己，而要在未來的路上讓自己的優點繼續發揮，讓自己的缺點得到彌補，要與時光一起進步和快樂地生活，要期待自己變得更加完美。

告別春桃，就必會迎來夏荷；告別黃菊，就必會欣賞到寒梅。看似擁有的，其實未必真的擁有；看似離去的，其實未必真的離開。天道循環皆有定數，需要忘記的都會忘記，需要重逢的都會重逢。

告別昨天並不是放棄，而是為了未來更好的重逢。

《退休做中產》及《大灣區優質生活退休指南》作者

[陸振輝 優游歲月]