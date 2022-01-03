梁振輝：美元今年料先高後低

本行對美元未來6至12個月的看法是窄幅偏淡。預計美元在上半年將會見頂，首先美元與實際利差的走勢重新會合，這可能繼續不利美元，其次相對的增長預期開始支持非美國市場，資本流動亦開始迴避美國，第三是美國大型雙赤字成為外國投資者擔憂的負面因素，最後是商品貨幣隨着貿易價格比率改善而升值。然而，美元逆轉的速度和時機將取決於聯儲局政策的演變，以及中國和歐洲部署財政刺激的承諾。今年11月美國中期選舉前政局料不明朗，可能會削弱投資者對美元的信心。在美元先高後低的預期下，2022年我們更看好澳元、紐元和加元的前景，其升值原因是國內增長強勁、貨幣政策更快地回復正常、商品出口活躍與及貿易價格比率吸引。

料美元逐步見頂 交易變得波動

未來三個月的較短時間，我們預計隨着美元上行趨勢逐步見頂，交易將變得波動。相對增長和通脹前景繼續不明朗，以及政策應對措施可能呈現分化，目前亦因為Omicron病毒變種而加劇。短期內，歐洲和亞洲出現的負面經濟意外可能會繼續支持美元氣氛，但只要全球的經濟前景轉趨穩定改善，美國經濟和政策的例外表現可能會隨着美元被高估而消退，造就美元轉勢的契機。

人民幣在去年做好後，預料美元兌人民幣在2022年大致在6.40左右的區間活動。如果就業出現問題，由政策導致的緩慢增長可能會讓位給更多的刺激措施。我們預計中國人民銀行將以穩定匯率為目標，這應該會帶動離岸市場對多項「抗脆弱」資產的持續需求，從而利好中國政府債券和人民幣的需求。

渣打香港財富管理投資策略主管

[梁振輝 匯市前瞻]