何啟聰：股價重上70元 快手牛證56135

短視頻股快手（1024）下周五高位曾升逾7%至73元以上，收市仍升逾半成。重上70元關口的短期目標後，或留意近日的調整是否已見底，向上或觀望上試20天線約79.3元的機會，歷史低位約64.5元或不容有失。看好或可考慮快手牛證56135，收回價63元，行使價60元，槓桿比率約5.3倍。相反或可考慮快手熊證61624，收回價82元，行使價85元，槓桿比率約5.3倍。

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瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

[何啟聰]