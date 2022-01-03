摩根大通亞洲：美股去年完勝港股 留意三大指數輪證

反觀美股走勢則完全相反，三大指數今年來反覆尋頂，領先環球主要股市。道指及標指在年結的一周再度創出新高，當中標指更是1年來70次創出收市新高。截至上周四，三大指數中僅納指100仍未破頂，與11月創下的紀錄高位差約336點。

如投資者如計劃部署美股，可留意摩根大通發行的美股三大指數窩輪：看好可參考道指購10289，行使價40,500點，實際槓桿13.6；標指購10296，行使價5200點，實際槓桿13；納指購10291，行使價18000點，實際槓桿10倍。

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