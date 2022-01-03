陳永傑：美今年或不收水 反要放水

聯儲局主席鮑威爾議息日表示，仍未清楚Omicron變種病毒對經濟構成多大風險。聯儲局將縮減買債規模的速度提高一倍，預期提早至今年3月結束買債。政策官員預料，今年可能加息3次。被視為「鷹派」人物的理事沃勒指出，聯儲局幾乎肯定今年3月結束減買債後不久便加息，以應付通脹升溫問題。

Omicron自從在南非被發現之後，迅速全球擴散，美國亦被波及，更出現首宗感染Omicron死亡個案。美國疾病控制及預防中心早前宣布，Omicron已成為美國主流病毒，佔過去一星期新增病例的73%。未幾，法國、澳洲甚至印度亦被波及，Omicron正是來勢洶洶。

在Omicron疫情初期發現之際，鮑威爾突然轉鷹，暗示今年加快縮表及加息，以應付通脹升溫。未摸清Omicron疫情新形勢便改變利率政策，似乎是行動倉卒。Omicron疫情在全球顯著擴大，已愈來愈多財金機構指出新一波疫情損害今年經濟。金融機構高盛、穆迪均分析下調美國今年經濟增長預測，因為美國民主黨參議員曼欽表示，會反對總統拜登提出1.75萬億美元國內投資方案。

穆迪指出，法案如未能通過，又出現新一波疫情，經濟復蘇可能停頓，預計今年實際經濟增長將減少0.5個百分點。高盛將今年首季經濟長預測由3%下調至2%，更擔心將增加聯儲局或在今年3月首次加息面對的風險。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]