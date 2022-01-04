羅兵咸籲GEM轉型吸ESG企業 料今年120企業港上市籌3500億 重上三甲

明報記者 葉翠

黃金錢表示，目前A股市場有較多業務與ESG主題相關企業，不過本港亦不乏可再生能源等上市公司，相信估值參照方面不成問題，同時可協助企業吸引外國資金。他認為，港交所可考慮改革GEM定位，吸引ESG相關公司及不同行業的創新公司，以幫助中小企在規模較小、尚未符合主板要求時亦能上市籌集資金。他續指，現時港交所在推動ESG發展上重點要求上市公司撰寫ESG報告，估計未來會朝着成為合規標準的方向邁進。

料朝合規標準方向推動ESG發展

中概股監管憂慮未見緩解，羅兵咸永道香港企業客戶主管合伙人黃煒邦稱，預計2022年會有10至15隻已在美上市中概股回流本港，集資規模達1000億至1500億元，並估計會有更多中概股以第一上市形式回歸，行業板塊以資訊科技為主。

10至15企業或以SPAC形式上市

至於中企赴美上市在2021年數量不跌反升，黃金錢指出，中美關係未來一兩年難見明顯好轉，惟預期未來仍會有不少中資在美國上市，不過強調仍視乎未來中美關係變化。

羅兵咸永道估計，2022年將有10至15家企業以特殊目的收購公司（SPAC）形式上市，集資額規模200億至300億元（見表）。黃煒邦透露，市場上有很多人士對「港版SPAC」有興趣，惟估計非超大型新股項目，因此對集資額預測較為保守，認為現階段先吸引投資者入場，相信之後會有愈來愈多公司採用此機制上市。他認為，本港引入SPAC機制有其必要性，起碼可讓市場有多一個選擇。

預計近10隻逾百億「超大型IPO」

據羅兵咸昨日發表報告，該行預計2022年會有120家企業在港上市，全年集資額介乎3500億至4000億元，當中包括20隻生物科技公司集資400億元，有望重返全球新股集資額三甲。羅兵咸永道續稱，預計2022年會有8至10家集資額逾百億元的「超大型IPO」，集資規模介乎50億至100億元的IPO將有15至20家，而50億元以下的IPO將有90至97家。