Tesla去年交付近百萬輛 按年增九成遠勝目標 股價早段飈一成

受汽車股升勢帶動，加上投資者預期環球經濟可克服新冠變種病毒Omicron的影響，美股三大指數在2022年首個交易日早段向上。雖然美國大量航班因疫情下大量機組人員需要隔離而被迫取消，航空股板塊早段仍上漲。美國10年期國債孳息率逼近1.6厘。

料疫情受控 汽車航空股做好

特斯拉去年合共交付逾93.6萬輛電動車，按年增87%，遠高於原來訂定每年交付量增長50%的目標。FactSet此前綜合多名分析師預測，估計特斯拉在2021年交付量約89.7萬輛。至於瑞信則估計，特斯拉去年生產的電動車逾半在上海製造。

去年交付的特斯拉電動車當中，Model 3轎車（sedan）和Model Y小型多用途車（SUV）佔大多數，兩者交付量合共超過91.1萬輛。價格較高的Model S豪華轎車和Model X SUV交付量，合計少於2.5萬輛，低於2020年的5.7萬輛。分析師預計，去年的交付量為特斯拉全年帶來接近520億美元收入，而利潤則達到破紀錄的50億美元（約389億港元）。

分析料去年利潤389億

Tesla目標價1400美元

特斯拉行政總裁馬斯克曾透露，特斯拉憑藉軟件工程的專業知識，迅速重新編寫所需軟件，將替代晶片整合到電動車當中，維持了生產線的運作。Wedbush Securities分析師艾夫斯（Daniel Ives）表示，特斯拉的強勁表現反映中國需求強勁，以及特斯拉在應對全球半導體短缺方面的能力。艾夫斯給予特斯拉股票「跑贏大市」的評級，目標價為1400美元。他形容特斯拉在包括12月在內的季度表現「令人驚嘆」，預料2022年將繼續順風順水。

不過，特斯拉仍未完全擺脫供應鏈問題。特斯拉的生產效率一直低於工廠的最高產能，並推遲了電動貨車Cybertruck和貨櫃車電動拖頭Semi的生產。馬斯克稱，這兩款電動車將分別於2022年底及2023年投產，預計在數周後召開的財報會議，將提供最新的產品路線圖。特斯拉計劃利用德國和美國得州的新廠，協助實現2022年的增長目標。瑞信分析師利維（Dan Levy）預計，特斯拉今年的交付量約為130萬輛。

（綜合報道）

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