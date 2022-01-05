議員：立會提案加裝防撞配件 減意外

易志明稱，泰加過去仍錄得利潤，不知為何公司選擇退保。他表示，事件是保監局、香港保險業聯會與泰加溝通，未知會否有後續，但認為新接手的保險公司向業界報價後，發臨時保單，約30日內便可處理轉保，只要各方冷靜處理，相信問題不大。

據運輸署數據顯示，2020年涉及的士的交通意外為3857宗，此前連續10年都高企於4000宗以上，佔所有涉及的車輛類別總數17%至20%，僅次於私家車的三至四成；同期小巴交通意外總數介乎669至1146宗，佔所有車輛類別不足6%。

易志明希望可在立法會提出相關議案，讓的士安裝防撞配件，認為政府可考慮從智慧交通基金撥款，資助車主；又稱會與政府部門聯手打擊濫用保險，降低相關賠付率。

保險聯會：可利用科技改善司機駕駛表現

香港保險業聯會表示，香港有50多家有牌承保車險的保險公司，但因的士保險虧蝕嚴重，導致只有不足10家保險公司願意接受的士保險，亦令個別保險公司所佔的市場份額較高。香港保險業聯會強調，如果要改變這種情况，的士業必須從根本入手，改善車隊、司機的管理，改善車輛保養，善用科技去改善駕駛表現及司機的駕駛態度。