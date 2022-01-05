內房中梁稱財務壓力大 6.6億中期息延半年派

中梁於去年8月公布，擬派發每股中期息0.184元，以集團已發行股本約35.82億股計算，派息總額約6.6億元。集團表示，股息原定將於本月25日派發，但鑑於內地房地產持續不明朗，相信保留現金維持流動性「是謹慎、保守與負責任的做法」，因此押後派發日期至8月31日。

半年斥62.4億還債保流動性

集團表示，去年開始已採取果斷措施應對行業困境，包括加快銷售與回款、節省開支、減少買地，又稱管理層對主動管理負債與去槓桿已展示信心與承諾。據中梁披露，自2021年7月至本公告，集團主要以自有資金歸還或回購逾8億美元（約62.4億港元）本金的境外債或貸款，同時確保足夠的流動性。

中梁同日公布，集團去年全年錄得合同銷售約1728億元人民幣，按年微升1.2%；累計合約銷售面積約1427.7萬平方米，每平方米合約銷售均價約1.2萬元人民幣。