美ISM製造業指數遜預期 工廠成本錄疫下最大跌幅

非農新職料達40萬個

初步迹象顯示，供應鏈開始改善，製造商的成本壓力可能開始消退。此外，衡量製造業就業的指標，升至8個月高位，支持就業市場持續改善的看法。經濟師預期，周五公布的美國12月非農職位可能增長40萬個。

雖然迹象顯示，美國通脹有可能緩和，遏抑通脹仍是美國政府當務之急。美國總統拜登透露，其太太吉爾（Jill Biden）與親友抱怨肉價上漲，例如一磅漢堡肉的價格漲至每磅5美元，而新冠疫情爆發前還不到4美元。數據顯示，美國整體肉類價格按年上漲16%，而牛肉價格漲20.9%。

拜登強調，「沒有競爭的資本主義，不是資本主義，而是剝削」，宣布計劃撥款10億美元，增加對獨立肉食加工商的支援，推動肉類行業的競爭，以控制物價。

（綜合報道）

[國際金融]