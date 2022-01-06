保聯：逾5000的士已找到承保

聯友：4家保險公司非「來者不拒」

歐陽根又表示，昨日業界原與運輸署、保監局、保險公司等開會，不過因為運輸署稱與保險業界還要時間協調，需要延後會議。他認為，有關部門需承諾在7日通知期後，會有30日臨時保單保障，才能讓的士業界放心。

劉佩玲表示，的士保單首次出現大規模退保，因此資訊比較混亂，險商已有專人與代理溝通，相信現時已經清晰。現時4家險商已向車主和保險代理承諾，為逾5000架的士提供保障，雖然並非表示已經出單，但會繼續跟進投保手續及出單安排，業界也在協調，找有較多承保額度的險商協助。她表示，泰加並非退保所有的士保險，亦不是集中在下周完成退保，強調的士業界不需擔心因斷保而未能行駛。

此外，泰加昨日在開市前宣布停牌，待刊發一份公司內幕消息之公告，泰加停牌前報0.48元。