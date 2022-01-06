碧桂園去年合同銷售按年跌約2.2%

碧桂園表示，去年12月合同銷售額錄得225.8億元，按月跌45%，按年則增長約76.1%；銷售建築面積為289萬平方米，按月減少46%，按年則增逾九成。截至去年12月底，連同合營及聯營公司，碧桂園2021年全年合同銷售額為5580億元，按年跌約2.2%，合同銷售建築面積約6641萬平方米，按年減少約1%。

雅居樂上月合同銷售按年大跌38%

至於同日公布銷售數據的雅居樂（3383），上月合同銷售金額約138.6億元，按年大幅下跌38%；銷售建築面積為117.8萬平方米，按年減少26.9%。期內平均價為每平方米1.18萬元，同比跌15.2%。

截至去年12月底止全年，集團預售金額為1390.1億元，仍較2020年升不足1%；相應建築面積為971.9萬平方米，按年則減少5.2%。至於期內平均價為每平方米14,303元，同比增加6%。