IHS Markit：港上月PMI跌至50.8

企業減慢增購投入品 就業人數縮減

IHS Markit經濟部副總監Jingyi Pan表示，雖然疫情良好受控，但需求與產量增長卻同時放緩，反映香港特區私營經濟12月的增長動力有所减弱。不過，外部需求已重回升軌，這發出了正面的信號。供應鏈瓶頸依然持續。雖然供應商只輕微延長交貨時間，但整體投入成本與產出售價的通脹卻不斷加劇，反映香港承受着價格壓力。有關現象值得在2022年再加關注。IHS Markit預測，香港2021年GDP增長6.6%，2022年將增長3.2%。

預測港今年GDP增長3.2%

由於需求與產量持續增長，私營企業更加積極採購，其庫存水平也因此提高。資料透露，個別公司在投入品供不應求、運輸延誤的情况下，為確保投入品的供貨穩定，因此擴大採購。供應商於12月連續第八個月延長交貨，但惡化程度輕微。