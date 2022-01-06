匯豐可增持匯豐前海證券

持股或增至90% 前海金控保留10%

若匯豐決定增持，持股比例將由現時的51%增加至90%，前海金控保留10%的股權。該批股份掛牌至1月21日，有內媒報道，這將為匯豐獲得更大的合資企業控制權鋪路。匯豐前海證券在2017年8月成立，中資合作方前海金控為深圳市前海深港現代服務業合作區管理局的金融業投資平台。

匯豐前海證券去年首11月淨虧損1.69億

而截至去年11月底，匯豐前海證券去年首11個月淨虧損為1.69億元，較2020年全年的1.36億元為多。去年首11個月的營業收入為2.77億元，2020年全年營業收入為2.6億元。公司淨資產為11.86億元，評估價值為32.4億元。

中國近年加快開放外資持股金融企業，匯豐上月底公布，獲得中證監上海監管局批准，向其內地壽險公司的中資合作方國民信託，收購全數50%持股，成為匯豐在內地的全資壽險公司。