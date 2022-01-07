科網股反彈 恒指扭跌重上23000關

恒指低開64點，一度跌幅擴大，低見22,709點後回升，以近全日高位收市，主板成交額1345億元。科網巨頭ATM周三大跌，昨日則發力回升，其中阿里巴巴漲5.7%，收報121元，為全日最佳表現藍籌，美團（3690）漲3.6%至202.2元，騰訊（0700）則升1.5%至437元；京東（9618）亦升4%，但嗶哩嗶哩（9626）續挫4%。科指昨日升73點，收報5396點，國指升53點至8068點。

截至凌晨零時，恒指夜期報23,178點，高水105點。

本地地產股普遍受壓，新地（0016）、恒隆（0101）、新世界（0017）、恒地（0012）跌約1%。

大摩料恒指最熊21000 法巴看升逾10%

大摩發報告，指聯儲局加快加息、Omicron病毒株擴散等，這一連串負面外圍因素籠罩亞洲市場，促使該行估計亞洲新興市場將朝向該行最熊預測，即恒指或跌至21,000點，MSCI中國指數跌8%至76點。

但另一券商法巴則看好港股，該行昨日發表報告指，港股估值偏低、在港上市的中概股及新股帶動資金流動、香港與內地及澳門通關、恒指將增加成分股令行業更平均等，都是推動港股上升的潛在因素，估計今年恒指將升10%至15%。