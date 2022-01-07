高盛料今年內地GDP最差僅增1.5%

倘阻止Omicron大爆發 GDP可增4.8%

高盛報告稱，若能阻止Omicron大爆發，病毒只有零星傳播，今年內地GDP升幅預料4.8%，亦即高盛目前的基本情况預測；但若不幸Omicron於今年冬季於數省爆發，有如去年8月般，則預料GDP升幅進一步放緩0.9個百分點，至3.9%。該行指在最壞情况下，Omicron觸發社區傳播，全國封關，全年都要實行社交距離措施，內地今年GDP升幅有可能被拖低至1.5%。

據高盛分析，北京「清零政策」的經濟成本高，隨着新變種病毒株擴散力加強，成本亦會遞增，惟內地礙於人口多、疫苗效率低，轉用「與病毒共存」的成本或比其他國家高。况且除經濟原因外，報告亦指內地政府可能出於政治考慮，所以傾向維持「清零政策」，該行估計政策至少維持到今年底。

該行補充，預測時考慮到各種變數，包括醫學、經濟、政治等因素，加上中國現行政策及收緊入口管制亦有助防止Omicron在內地爆發，強調現時要斷定出現最壞情况，仍言之尚早。