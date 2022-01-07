銀行業收緊防疫措施 匯豐只准半數員工返辦公室

恒生花旗：全線分行如常營業

其他銀行亦有類似安排。恒生銀行（0011）回覆本報查詢時表示，因應疫情的最新發展，該行會實行彈性上班工作安排，按銀行運作需要將安排不多於50%的員工返回辦公室，其餘員工則在家中工作，以加強防疫，直至另行通知。而該行全線分行則如常營業。

渣打香港表示，因應香港近日疫症的最新情况，該行自本星期初已加強預防措施，要求所有關鍵部門實行分隊工作安排（split team arrangement），並鼓勵員工在家工作。

香港花旗銀行表示，鑑於最新疫情，已要求員工在工作性質允許的情况下，從今日開始在家工作，為期兩周，該行將繼續密切關注疫情，並定期重新評估這一安排，而全線分行維持營業、運作如常。

中銀稱做好防疫工作

中銀香港（2388）表示，一直密切關注疫情發展並做好防疫工作，適時採取相關防疫措施，並會因應情况實施特別上班工作安排，包括在家辦公、分隔工作等，以保障員工的健康及安全。