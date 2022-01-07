協成行方潤華離世 享壽98歲 一生力行慈善 多本著作冀薪火相傳

原經營貿易 遇韓戰禁運轉型地產

方樹泉早於1927年攜同方潤華移居香港並從商打天下，在筲箕灣創辦義德芝麻廠起家，並於1948年在中環成立協成行，進行芝麻及桂皮貿易，及後遭遇韓戰禁運，到1953年見證家族在黃竹坑投得第一幅地皮，並開始建樓，轉型地產行業發展至今。方潤華曾經出任香港地產建設商會副會長，並為該會創會會員。方樹泉、方潤華兩父子更推動協成行在1970上市，但是在1989年將之私有化，藉此更方便行善。他在去年以23億美元身家，在《2021福布斯中國香港富豪榜》排第36名。

《2021福布斯中國香港富豪榜》排36名

方潤華回首當年創業之初，曾經堅定地告訴父親：「將來事業有成，定必從事慈善工作。」時至1950年代，他事業漸趨順境，深感家鄉教育發展有待改善，遂捐錢興建小學，成為當代慈善先行者。

他早年亦分別出任東華三院首總理及保良局主席，其後家族成立方樹福堂基金和方潤華基金，在中港捐建學校、幼兒園及老人中心等，由1950年代起共捐資項目逾600項。他曾任中華慈善總會名譽會長、第四屆全國十大「扶貧狀元」、國家民政部頒授「中華慈善獎」、《福布斯》2010年「亞洲慈善英雄」、國內外17所大學頒授榮譽博士或榮譽院士、香港政府頒授「銀紫荊星章」、「金紫荊星章」等榮譽。

成立基金扶貧 獲頒「金紫荊星章」

和其他家族及富豪不同，方潤華曾先後將在傳媒發表文章結集出版多本著作，不時分享人生經驗，期望達至薪火相傳，以身作則，鼓勵商界多作慈善，回饋社會。

明報記者 陳偉燊