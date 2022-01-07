美新領失業救濟人數20.7萬超預期

去年11月工廠訂單升幅勝預期

此外，美國人口普查局公布去年11月份工廠訂單數據較一個月前升1.6%，高於預期的1.5%升幅，並為去年5月份以來最大升幅。月內對運輸設備的需求上升6.5%，扭轉10月份下跌0.3%的趨勢。撇除運輸設備之外，新訂單在月內只升0.8%，比之前10月份上升1.5%為低。

另外，美國供應管理學會亦於昨晚公布去年12月份非製造業指數降至62水平，較市場原先預期的67水平為低，低於去年11月的69.1水平。當中更顯示，企業活動指數只有67.6，相比去年11月份的74.6為低。新訂單指數亦低至61.5，低於去年11月份的69.7。不過個別指數如庫存信心指數則升至38.3，相對去年11月份的36.4為高。

（綜合報道）

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