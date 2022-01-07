美新領失業救濟人數20.7萬超預期
文章日期：2022年1月7日
【明報專訊】美國昨晚公布連串數據，其中截至1月1日止的一星期，首次申領失業救濟人數20.7萬，增加7000，高於市場原先預計的19.5萬。在截至去年12月25日的一周，首次申請失業救濟人數則較原先公布的19.8萬向上修正至20萬，比市場預期的19.7萬略高。持續申領失業救濟人數則增加3.6萬，達到175.4萬，高於市場預期的168.8萬。
去年11月工廠訂單升幅勝預期
此外，美國人口普查局公布去年11月份工廠訂單數據較一個月前升1.6%，高於預期的1.5%升幅，並為去年5月份以來最大升幅。月內對運輸設備的需求上升6.5%，扭轉10月份下跌0.3%的趨勢。撇除運輸設備之外，新訂單在月內只升0.8%，比之前10月份上升1.5%為低。
另外，美國供應管理學會亦於昨晚公布去年12月份非製造業指數降至62水平，較市場原先預期的67水平為低，低於去年11月的69.1水平。當中更顯示，企業活動指數只有67.6，相比去年11月份的74.6為低。新訂單指數亦低至61.5，低於去年11月份的69.7。不過個別指數如庫存信心指數則升至38.3，相對去年11月份的36.4為高。