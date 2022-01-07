英國樓價今年料續漲逾半成

在整個英國房地產市場中，位置有很大的不同。根據分析報告說法，西北部、東安格利亞和埃塞克斯可能是值得關注的地方。這些地點都物超所值。

雖然，早前英倫銀行公布議息結果，英國意外加息0.15個百分點至0.25厘，但抵押貸款的成本仍然相對廉宜。只要貸款成本低，市場需求仍殷切。不過，該行分析報告亦預測英國樓價將繼續上升，但速度將低於2021年。

若投資英國房地產，最好預早兌換英鎊，因為英國意外在上年年底前突然加息，英鎊去年升幅在G10貨幣當中排名第三。

央行續加息壓通脹 房屋需求仍殷切

星展外匯分析報告指出，展望今年，儘管脫歐和疫情相關不確定性猶存，但以下兩項因素可能支持英鎊保持穩健。第一，在新增確診人數不斷創新高的情况下，比起重啓全面封鎖措施，英國政府更傾向於實施限制措施及鼓勵接種疫苗（該國已接種第三劑疫苗的比率在全球名列前茅），意味着疫情對當地經濟增長的影響可能有限。第二，疫情和脫歐令英國持續面臨勞動力短缺問題，加上能源危機增添通脹壓力，並可能驅使英國央行持續加息，而近期市場亦增加對英國央行加息押注。

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