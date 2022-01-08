車主協會料200的士已斷保停駛

批臨時保障保費貴平時逾倍

泰加保險昨被接管，的士業界表示歡迎，並促請保監局在接管泰加後，盡快妥善處理受影響的保單。

保聯早前稱，業界已承諾承保逾5000架的士的保障，不過的士車行車主協會常務副主席鄭敏怡指出，30日的臨時保障索價2500元，過去業界常用過渡的30日臨時保障的保費只要1000元，在未收到泰加退款下，突如期來的支出對車行是負擔。另外對於承接未來一年保障，她稱有保險公司已表示不承接，也有險商只承接在泰加有30%或以上無索償折扣的保單，即要求過去兩年沒有意外索償，否則要另行報價。她認為4家保險公司提供協助的意願不高。

保監局行政總監張雲正表示，每輛的士費率不同，強調當局首要的工作是盡量維持受影響的保單，保險業界有市場胃納為他們提供最少30日的保障方案，不過選擇使用與否，則是個別的士車主的決定。

保監：短時間內作大量協調 一定有缺失

保監局執行董事（一般業務）林瑞江表示，按保安排是因應短時間內有大量保單非正常取消，因此與平常發出車險保單前所使用的臨時保單有所不同。他指出，在過去數日內，險商、運輸署、的士業界之間需作有大量協調，一定有缺失，相信調整後會理順過程。保監局在周三已推出中央協調機制，由保監局分流保單，保險代理不需與逐間險企商討，目前已有7894輛的士與4間險企就投保作不同階段討論。