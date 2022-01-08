內銀可伙網上支付 提供跨境人幣結算

【明報專訊】人行就支持外貿新業態跨境人民幣結算，發表徵求意見稿，提出在「了解你的客戶」、「了解你的業務」、「盡職審查」展業三原則下，境內銀行可與合法網上支付機構、清算機構合作，為跨境電商等市場交易主體及個人，提供經常項下跨境人民幣結算服務。