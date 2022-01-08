華置：去年賣恒大股份累蝕近80億

未變現股份虧損料約30.5億

華置去年12月曾提出私有化，但未能成功通過「數人頭」而遭否決；集團昨日股價走勢平穩，收市微升至2.84元。華置公告稱，截至去年12月底止，集團於去年度出售相關恒大股份的已變現虧損約為78.7億元，並將錄為其他全面支出，意味不會影響盈利或虧損。至於尚餘未售出的股份，以恒大在去年12月31日收市價估算，未變現虧損料約30.5億元，暫未對集團現金流造成影響；另集團年內收取來自恒大股息收入約1.6億元。

其他證券投資及財資產品方面，集團於去年度出售包括股本證券、債券及結構性產品等，預計已變現虧損淨額約15億元；未變現虧損淨額則約9.5億元。

翻查資料，華置去年11月曾發出股東通函，並披露集團當時已出售約5.47億股恒大股份，以及悉售另一陷入債務危機的內房佳兆業（1638）投資，因而進一步調高投資虧損預測，預期連同那時持有的恒大股份，料集團最終在恒大及佳兆業的投資，將合共錄得近120億元已變現虧損。