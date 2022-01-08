英樓價按年升一成 逾14年來最凌厲

疫情爆發以來稅務優惠、住宅庫存短缺，以及在家遙距工作帶動市郊的房屋需求，令英國樓價持續上漲。不過今年增長勢頭可能放緩，因為樓價累積升幅已大，加上利率面臨上升，影響到買家的負擔能力。通脹持續高企，生活成本激增，也令家庭預算面臨壓力。

Halifax預期，樓價將維持在目前高位，其相對於過去兩年的升幅將會放緩。不過當前仍有很多變數可能令樓價上升或下調，一切取決於疫情將如何繼續影響經濟。

此外，美國國債孳息率近期攀升，帶動美國的按揭貸款利率在本周升至2020年5月以來高位。根據房貸機構房貸美（Freddie Mac）的數據，30年期固定利率的按揭貸款平均利率為3.22厘，高於對上一周的3.11厘。去年同期，按揭貸款利率為2.65厘。房貸美首席經濟學家表示，隨着通脹上升，經濟增長前景向好，以及勞動力市場趨緊，預計利率將繼續向上。

（綜合報道）

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