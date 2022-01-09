中壽董事長王濱涉嚴重違法受查 中紀委公布消息後 集團領導網頁移除資料

明報記者 胡學能

黨委召開擴大會議 未交代王濱去留

中壽集團稱，集團黨委堅決擁護中央決定，全力配合中央紀委國家監委對王濱涉嫌嚴重違紀違法問題的紀律審查和監察調查，按照要求積極做好相關工作。擴大會議強調，各級黨組織要堅決履行全面從嚴治黨主體責任，壓實黨委書記第一責任人責任和黨委成員「一崗雙責」，各級領導班子和領導幹部，特別是「一把手」要以案為戒，抓好班子、帶好隊伍，從嚴管好自己、管好家屬，自覺接受監督。該次擴大會議由中壽集團黨委副書記、副董事長、總裁袁長清主持，公布未有交代王濱的去留。

資料顯示，王濱2018年12月起，任中壽董事長，現亦於中壽集團成員單位廣發銀行擔任董事、董事長。據廣發銀行網頁，王濱有近30年金融管理經驗，曾在人行任職，作為重要成員參與了中國農業發展銀行的籌備和成立工作，2005年至2012年任交行（3328）副行長，2010年至2012年兼任交行執董，2012年3月至2018年8月任中國太平保險集團黨委書記、董事長。

王濱上月29日出席廣發銀行的全資子公司廣銀理財在上海舉行的揭牌儀式，內地傳媒「第一財經」網站昨報道，該次儀式是王濱最後一次公開亮相。中壽去年上半年純利達409.75億元人民幣，按年增逾34%。中壽上周五收報13.46元，升逾2%。

分析：影響內險股投資氣氛

中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦表示，王濱非中壽元老級人馬，但位居要職，且內險公司董事長被中央紀律審查是久未所聞，料此消息或影響內險板塊投資氣氛，中壽股價短期或挫約半成，若中壽能理順管理，下半年或重回15元較合理的股價水平。