內媒：王濱曾表態配合中央巡視組工作

翻查中央紀委國家監委網站，該網去年10月14日曾發布文章，指十九屆中央第八輪巡視集中對25家金融單位開展常規巡視。中國人壽保險（集團）公司正是其中一家。文章引述王濱表示，要強化政治擔當，以巡視為契機推動公司高質量發展，更好滿足人民群眾和實體經濟對高質量金融保險服務的需求，推動黨的路線方針政策和黨中央決策部署在中國人壽落地生根見效，為全面建成社會主義現代化強國作出應有貢獻。

中紀委去年10月

進駐25家金融機構

中紀委去年10月公布進駐中證監、銀保監、人行、滬深交易所、國有銀行及保險等25家金融機構。《華爾街日報》當時曾引述消息人士報道，中紀委巡查是應國家主席習近平要求進行，找清楚上述金融機構是否對民營企業「過於友好（too chummy）」，特別是幾家備受監管機構打擊的企業，包括恒大（3333）、滴滴（美：DIDI）及螞蟻集團。