泰加撤回退保 的士業界：核心問題仍在

德勤：保單到期不一定可續保

德勤代表黎嘉恩及甘仲恒的聲明指出，考慮到泰加退保對公司及公眾的潛在不利影響，正式撤銷於2022年1月3日及4日所發出的的士保險保單退保通知書；相關保單將繼續生效，直至保單按相關條款終止或到期。泰加將陸續向受影響的保單持有人發出書面通知。但德勤強調，目前仍在了解泰加的經營及財務狀况；保單持有人需注意，在相關保單期滿後，泰加不一定可安排續保。

至於收到泰加第一批、2021年12月30日發出退保通知書的保單持有人，由於7天通知期已於上周四（6日）屆滿，泰加將為退保人士安排退保及有序地退還剩餘保費。德勤續稱，如保單持有人仍未找到保險公司承接其保險，可親身或透過其經紀或代理聯絡泰加，並安排將其保單最多延長至2022年2月5日，以有更多時間更換承保公司。

新界的士總會：6000張單仍要找承保

如保單持有人沒有收到泰加的退保通知書 ，則相關保單將繼續生效，直至保單按相關條款終止或到期。的士車行車主協會常務副主席鄭敏怡回應，對泰加上述安排表示歡迎。事實上，保監局上周五才舉行記者會詳細解釋接管的原因，當時稱將為約8000張保單轉投其他4家公司；事隔一天，泰加就撤回的士退保通知。的士從業員、新界的士車主司機同業總會代表張百東認為，即使泰加現撤回退保通知，市場約6000張保單未來仍有找保險公司承保需要。雖然泰加獲保監局接管，但他形容保監局只是「中間人」角色，並非負起有關保險責任，的士保險承保、收費等核心問題仍存在。

張百東續稱，的士保險年費約3萬餘元，但索償金額遠超於此，故形容「無咩公司想做」。他補充，保險公司按照車齡、司機過往駕駛紀錄等條件「揀客」或調整保費，從商業角度而言很合理；惟以從業員的收入推算，的士司機和車主卻難以負擔高昂的收費。