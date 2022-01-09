美聯儲局趨鷹 能源金融板塊逆市揚

總結2022年首周，美股三大指數齊見紅，以納指跌4.53%最多，為去年2月以來最大一周跌幅；標指和道指分別跌1.87%及0.29%。

美股10年期債息升至1.77厘

美國10年期國債息率回升至1.77厘，創2020年3月以來新高，拖累科技股表現。微軟（美：MSFT）和Google母公司Alphabet（美：GOOGL）亦成去年3月以來最大單周跌幅，全周分別累跌6.6%和5.4%。雖然標指見跌勢，但能源及金融分類指數卻逆市上揚（見圖）。

比特幣曾跌穿4.1萬美元

投資氣氛同時影響虛擬貨幣市場，比特幣（Bitcoin）曾跌穿4.1萬美元水平，低見4.06萬美元，暫報4.18萬美元。以太幣（ETH）曾跌近3000美元水平，一度低見3062美元，後回升至3200美元。

研究機構CryptoCompare發表報告，比特幣去年12月單月跌幅18.9%，為自2021年5月崩盤以來最大；以太幣亦按月跌20.6%。統計市場15家最大的虛幣交易所，與11月相比，上月現貨交易量下降22.6%。

彭博引述投行奥本海默分析師Owen Lau表示，當虛幣價格下跌到一個阻止交易者參與的程度時，交易量就會下降。他估計，虛幣或會在價格下跌後進入冬天，資產價格有可能持平。Owen Lau又說，今年第一季或會是「虛幣冬天」。

美股向下，ADR港股比例指數升103點或0.44%，報23,596點。銀行股走勢各異，匯控（0005）ADR拆合報51.06港元，較港股收市升1.92%；中銀香港（2388）ADR升0.57%。

內銀建行（0939）和工行（1398）ADR分別跌0.19%及0.26%。恒指夜期報23,568點，高水75點。

分析：港股仍弱 A股或更好

惠峰國際董事張玉峰稱，雖然上周五內房股、內銀股現升勢，相信只是一時的消息反彈，預計今個月整體港股依然弱勢。他又表示，由於近年香港股市屢受內地政策影響，投資者亦難以物色投資對象，「甚至不想投資香港市場，可能A股市表現更好」。