恐淪諾基亞 豐田福士燒錢抗Tesla

資料來源：彭博社

曾在2020年底公開表示「電動車熱潮是過度炒作」的豐田社長豐田章男已一改過往立場，在2021年底宣布計劃在2030年前推出30款電動車，似乎要與特斯拉展開對決。彭博社指出，傳統車廠的高層意識到，由燃油車過渡至新能源汽車可能出現慘烈的後果，甚至可能類似於蘋果（美：AAPL）在2007年首次推出iPhone後，令當時主導手機市場的諾基亞被邊緣化。

豐田首款電動車預計今年中上市

為繼續在汽車行業領跑，豐田為電氣化斥資約700億美元，當中約一半資金用於全電動車型。豐田的目標是在2030年前，每年的電動車銷量增至350萬輛，幾乎是此前設定目標的兩倍。以Prius混合動力系統而聞名的豐田承認，在推出全電動車型方面「有點晚」，預計豐田第一款面向全球市場的電動車要到今年中才會上市。

福士亦計劃在未來5年，斥資約1000億美元，用於電動車和軟件開發，是該公司迄今最大規模的電氣化計劃。彭博社稱，福士行政總裁迪斯（Herbert Diess）常以特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）作為衡量標準，而迪斯本人亦承認，此舉令福士部分人感到不滿。去年10月，在一場有200名公司高層參與的會議，迪斯更出人意表地邀請了馬斯克擔任嘉賓。

2021年3月，福士更仿效特斯拉的「電池日」（Battery Day）活動，舉辦了「電力日」（Power Day），介紹福士在電動車領域的發展。當時迪斯聲言，福士的轉型將會很快，比過去一個世紀汽車行業的變化更大。

福士年底前推27款電動車

福士最初透過推出奧迪e-tron和保時捷Taycan等豪華電動車型號進軍電動車市場，近年則試圖以主流車款——ID.3掀背車和ID.4多用途車（SUV）在電動車市場競爭。在2021年頭10個月，福士交付約32.2萬輛純電動車，僅超過其60萬輛銷售目標的一半。為擴大電動車的銷售規模，今年底前採用ID.3和ID.4架構的福士電動車將多達27款。生產這些車型的福士車廠數目，將由5家增至8家。福士的高價電動車型已取得可觀成果，例如保時捷純電動跑車Taycan的銷量，有望超越其標誌性的911跑車，預計保時捷明年將為受歡迎的Macan SUV推出全電動版本。

雖然目前的新能源汽車主要集中於電動車研發，但豐田傾向循多方向發展，除致力開拓電動車市場，也將研發重心放在混合動力車及氫能源汽車，希望投資多年的氫動力汽車，能與純電動車一起創造收益。豐田章男去年底曾表示，面對不確定性，需要採取多樣化的解決方案，不想將自己束縛於單一選項。

Tesla擬升級滬廠房 提升交付

德銀分析師Emmanuel Rosner的報告指出，隨着市場對電動車的需求明顯超過行業的生產能力，電動車廠的成功，不再單純取決於訂單數量，產能、供應能力及控制成本能力也是箇中關鍵，特斯拉認為自己在這些方面擁有相當大的優勢。

儘管全球供應鏈緊張，特斯拉在2021年交付近100萬輛電動車，按年增長近九成。特斯拉正計劃投資12億元人民幣（約14.7億港元）為上海廠房的設備升級，使產能超過既定的每年45萬輛水平。該廠還將再增聘4000名員工，使員工總數增至1.9萬人。此外，位於德國柏林郊區及美國得州的新廠房，也準備開始生產Model Y。

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