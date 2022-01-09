分析：3年內Tesla美市佔恐降至20%

通用推電動農夫車迎戰福特

除了豐田和福士，福特（美：F）等傳統車廠也在電動車市場急起直追。福特旗下的F-150 Lightning電動農夫車由於供不應求，福特已宣布將年產量目標上調1倍至15萬輛。福特預期，在兩年內將電動車產量增至60萬輛，成為北美第二大電動車廠。

通用汽車（美：GM）上周也發布雪佛蘭（Chevrolet）一款新的Silverado電動農夫車，預計將於2023年初上市，迎戰福特的F-150 Lightning。不過數據顯示，通用汽車去年第四季在美國僅交付26輛純電動車，令人大跌眼鏡。由於電動車電池缺陷，通用汽車須大規模召回Bolt電動車，以致上季表現慘淡。特斯拉行政總裁馬斯克為此在Twitter發表評論，指通用汽車「還有進步空間」（Room to improve）。諷刺的是，美國總統拜登去年11月參觀通用汽車車廠時，盛讚通用是美國電動車的領導者。

不過，惠譽解決方案（Fitch Solutions）汽車研究主管拜斯登（Anna-Marie Baisden）表示，傳統車廠仍有其優勢，隨着豐田（日：7203）（美：TM）和福士（德：VOW）投入大量資金，其與電動車廠的競爭將處於更有利的位置。與新興的電動車公司相比，傳統車廠在量產、製造經驗、品牌忠誠度等方面更有優勢。

福士豐田須在軟件追趕Tesla

除改變裝配線以外，福士和豐田仍須在軟件戰線追趕特斯拉。據稱，首批交付的福士ID.3電動車缺少了一些功能，例如無法將智能手機軟件，與ID.3的車載顯示屏連接。有別於特斯拉可通過互聯網絡向車主發送維修信息，ID.3的車主必須親自往經銷商那兒接受維修服務。

[企業地球村]