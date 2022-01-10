IG順時序出Post的新營銷對策

Instagram負責人Mosseri年尾在自己的Twitter預告2022上半年Instagram將會來個大改變。其中會將內容顯示分為三個內容軸。第一個是「Home」，就是現時有演算法，根據用戶行為喜好顯示相關內容。新增第二個「Following」，就是用戶跟蹤了的帳號，按時序顯示內容，不使用演算法。第三個是「Favorites」，就是在Following中在點選了Favorites的帳號內容。

千呼萬喚的沒有演算法看似終於到來，但大家也需要留意原來的「Home」將會加入更多推介內容，意思即是就算你沒有跟蹤的帳號，甚或是打了廣告的內容，就更有理由在原來的「Home」顯示出來。給用戶沒有演算法的選項，原本的就「更演算」。如無意外，「Home」將會是預設的選擇，參考用戶在Facebook的習慣，究竟又有多少人在使用Instagram會轉換另外兩個內容顯示模式？這個還需要期待推出後的一些觀察。

其實Facebook和Instagram開初都以順時序顯示內容，撇開了廣告營商陰謀論，顯示用戶喜歡看的內容其實是Win-Win的，Instagram在2016年就轉回有演算法的運作。值得留意的，不單是按時序或有演算法與否的設計，用戶習慣才是策略的基本。YouTuber常在內容開頭結尾鼓勵觀眾訂閱和「按鐘仔」提示新內容，現實是訂閱作用相對以前已經作用不大，因為YouTube的版面設計第一是Home，第二是Explore，第三才是Subscription訂閱了的內容。如果可以選擇，要求觀眾「按鐘仔」大於一切。

所以具體的Instagram營銷策略，還有待功能推出測試及觀察。但按現時三個內容顯示選項功能的解說，品牌今年要在Instagram營銷取得成績，除了一向以高質內容，於演算法中突圍而出，也需要提高數量令自己的品牌內容在按時序的內容中有更多曝光的機會。在Instagram越來越Tiktok化的走向下，品牌單純將Facebook內容搬字過紙會行不通了。

圖片來源：Twitter: @mosseri 內容截圖

Bernie Wong

Social Stand創辦人

鍾情數碼廣告及內容行銷，自稱社交恐懼又活躍於社交媒體，不愛說話但主持電台節目廿載，廣告營銷課程講師卻鍾情學習新科技新技術，品牌講故佬一枚，日常為品牌做社交媒體內容行銷，在數碼媒體為品牌說故事！

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