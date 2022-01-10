泰加12億資金 疑流向大股東管理基金 大股東向旗下公司放貸 金額巧合相近

明報記者

據消息指，保監局今次調查泰加約12億元資金流向時，發現資金存放於一家名為NBL的券商，其後被轉至一個名為Amber Hill ES Currency Arbitrage Fund SP的基金。保監要求其將資金轉回泰加戶口內，但據悉泰加沒有遵從，成為是次被接管的導火線。

監管收匿名信 質疑貸款必要性

據公開資料顯示，Amber Hill ES Currency Arbitrage Fund SP由安山資本管理。據本報查冊所得資料，安山資本由安山控股持有，安山控股由新加坡公司Amber Hill Financial Pte. Ltd持有。而據悉，保監已從證監會方面得知，Amber Hill Financial Pte. Ltd的董事及股東俱是吳宇。

吳宇同時為安山金控（0033）的大股東及主席，無獨有偶，安山金控在去年11月曾披露，大股東吳宇向安山提供訂立循環貸款協議，而安山已向吳宇提取了12.5億元貸款。這金額與懷疑被轉走的泰加12億元資金金額相近。

泰加上周五（7日）晚發公告指，集團存放資金於NBL的資金用於外幣買賣，而NBL是以自有資金投資於另一基金。本報再向泰加查詢保監調查一事，泰加至截稿前未有回應。保監局及證監會均表示不予置評。泰加執行董事林烽昨天被問到據講泰加未有按要求調回12億元資金時，他只說公告以外沒有補充。

此外，泰加股東之間的問題亦引人關注。據消息指泰加另一主要股東張德熙及他旗下私人公司Independent Assets Ltd（下稱IAL）於上周委託律師去信證監會及聯交所，稱較早前已兩度去信泰加提醒，但公司董事會仍然決定刊發一份公告，散佈他已售全部或部分股份的不實資訊。

張德熙否認沽貨 泰加照發公告

消息指，張德熙在更早前向泰加發出的信件，則稱了解到坊間有謠言及虛假消息，指張德熙旗下IAL出售手上全部1.066億股或部分泰加股份，但IAL強調並無其事。

泰加本月6日曾發公告，指收到一個即買方的第三方的通知，稱張德熙已於去年10月以3萬元出售所持3000萬股泰加股份，但公告又指尚未收到任何要求在公司股東名冊上登記該據稱轉讓。

但消息指出，張德熙同日亦向泰加發律師信，提到泰加議決發放信息指他出售部分或全部股份，並非真實的信息，更指出倘若刊發虛假公告，會違反主板《上市規則》及《證券及期貨條例》。他委託的律師又將信件抄送給泰加的多名董事，提醒他們有責任確保企業公告內資訊真確。

本報曾經致電向張德熙作進一步查詢，但是他的手機號碼轉至秘書台，在截稿前仍未回覆。