泰加執董去廉署 稱投訴監管機構

消息人士：掌實質證據 矛頭直指保監

林烽進入廉署總部前會見記者稱無法再忍受某監管機構「公器私用」，指身為一班願意為社會負責的「後生仔」卻被打壓，期望能獲公平對待。他指保監局先以資金流問題接管泰加保險，其後隨即撤回集團退保通知，直言「大家都係明眼人，相信𠵱家睇清楚咗係咩一回事」。

他又透露保監局撤回退保事前沒向泰加作出任何通知，正了解當局背後理據，亦會適時交代撤回退保對集團的業務影響。至於投訴具體詳情，林烽稱可能涉及廉政公署日後調查內容，不便多作回應。另外，被問到集團會否有下一步行動，他表示正在籌備當中。本報昨日向保監局查詢林烽投訴一事，保監指不回應。

廉政公署發言人回應稱，不評論個別事件，僅指根據廉署的法定職責，若接獲貪污投訴，如有足夠資料，會按既定程序依法跟進。