周六撤回退保 僅餘少數車主受影響

陳健波提3招降的士賠付率

立法會保險界議員陳健波稱，今次泰加保險風波的關鍵是的士保險的賠付率較高，致保險商容易長期虧損，他提出多項改善措施。首先，他建議為的士業界引入風險評級，建立資料庫，若車主展示出承租司機的良好駕駛紀錄，保險商可酌情減保費，促使車主有誘因選擇質素好的司機，減少意外。

籲引風險評級 駕駛影片傳雲端

他又指，的士業另一問題是充斥包攬訴訟。陳健波稱，過去業界確有一些詐騙保險事件，又或者的士司機在意外發生後一兩年才索償，也有些索償人的車頭鏡頭失靈或影片遺失等。他認為，可研究在的士設鏡頭，並持續將影片傳送到雲端伺服器，同時可另設鏡頭朝向司機，由管理團隊監察司機駕駛狀態，若發現司機打瞌睡，便可通知司機，使他提起精神。陳健波補充，內地有地方採用類似方法，結果汽車意外宗數大幅下降。

優化服務吸引新人入行

最後問題是的士司機整體老化。陳健波認為，的士司機駕駛時間長，惟收入不成正比，過往業界月入可達兩三萬元，現時可能只有萬餘元，原因包括司機服務質素、Uber等類型新興共享平台等。

陳健波指出，政府可思考怎樣幫助解決困局，如將的士服務升級，使收入更高，吸引新人入行。