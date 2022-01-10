渣打料內房債發行量今年續跌
文章日期：2022年1月10日
【明報專訊】去年有內房公司爆出債務違約，引發市場關注。渣打大中華及北亞地區資本市場業務主管嚴守敬表示，以往每年年初都是內房債發行量較多時期，一月份亦有許多債券到期，故相信本月內會見有內房發債，惟發行量應沒以往大，所以本月份市場上的發行，料是由非內房的板塊，國企、中資金融機構、港企等支撐。市場對內房債信心需慢慢重建，他預計今年全年內房板塊的發債量難以回復到前兩年的量。
去年全年離岸中國債券發行量約1727億美元，按年跌逾13%。嚴守敬稱，亞洲區其他地方的發債量多，補足中資境外債減少，故去年全年，亞洲（日本除外）G3貨幣（美元、歐元及日圓）債券仍按年微增約1.1%（見表）。
整個亞洲債券發行量或少於去年
中資境外債以往在亞洲市場債佔比達五成多，去年末季內房債問題，令內房以至其他的中資板塊發行量俱跌，去年全年，單是內房離岸債發行量僅408億美元，按年少29.5%，他表示，看不到今年內房板塊發債量會接近前年或去年的規模，今年全年整個亞洲的債券發行量可能少於去年。
彭博數據顯示，今年首季到期的內房債有124億美元規模，嚴守敬認為有很多內房公司需要再融資，料當中具備還債能力、獲投資者認受及信任的公司，本月會有發債，可能快至本星期會出現交易，惟債券年期料較短，價錢相對高。他說去年底市場已出現一些小型的「俱樂部貸款（club deal）」，若干投資者對較有名、穩妥的內房公司以非公開發行形式給予再融資，上周亦見一宗小規模的債券增發。
內房債過往被視為高收益，嚴守敬認為，在內房債供應減少的背景下，該些資金去向將會是今年市場所關注。但他相信，內房債的投資者已習慣高回報，應不會轉投低回報板塊債券，例如金融機構債。