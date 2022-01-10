渣打料內房債發行量今年續跌

去年全年離岸中國債券發行量約1727億美元，按年跌逾13%。嚴守敬稱，亞洲區其他地方的發債量多，補足中資境外債減少，故去年全年，亞洲（日本除外）G3貨幣（美元、歐元及日圓）債券仍按年微增約1.1%（見表）。

整個亞洲債券發行量或少於去年

中資境外債以往在亞洲市場債佔比達五成多，去年末季內房債問題，令內房以至其他的中資板塊發行量俱跌，去年全年，單是內房離岸債發行量僅408億美元，按年少29.5%，他表示，看不到今年內房板塊發債量會接近前年或去年的規模，今年全年整個亞洲的債券發行量可能少於去年。

彭博數據顯示，今年首季到期的內房債有124億美元規模，嚴守敬認為有很多內房公司需要再融資，料當中具備還債能力、獲投資者認受及信任的公司，本月會有發債，可能快至本星期會出現交易，惟債券年期料較短，價錢相對高。他說去年底市場已出現一些小型的「俱樂部貸款（club deal）」，若干投資者對較有名、穩妥的內房公司以非公開發行形式給予再融資，上周亦見一宗小規模的債券增發。

內房債過往被視為高收益，嚴守敬認為，在內房債供應減少的背景下，該些資金去向將會是今年市場所關注。但他相信，內房債的投資者已習慣高回報，應不會轉投低回報板塊債券，例如金融機構債。