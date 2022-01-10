巨濤海洋服務盈警 稱成本飈錄大額虧損

中州證券淨利潤按年增逾3.9倍

中州證券（1375）則發表業績預增公告，經財務部門初步測算，預計2021年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤與前一年度相比，將增加約3.76億元至約4.56億元，按年增長高達3.6倍至4.37倍；扣除非經常性損益的淨利潤與前一年度相比，將增加約3.77億元至約4.7億元，按年增幅達3.94倍至4.9倍。

中州證券稱，業績大升的原因是2021年多層次資本市場不斷完善，資本市場蓬勃發展，公司積極把握市場機遇，不斷提升核心競爭力，投資銀行業務和一、二級市場投資等主體業務穩健發展。

溫州康寧醫院4165萬元全購樂清邦爾醫院

另外，溫州康寧醫院（2120）公布，近日與樂清邦爾醫院的股東邦爾骨科簽署股權收購協議，集團收購邦爾骨科持有的樂清邦爾醫院100%的股權，收購基準價格為4165萬元。股權收購完成後，樂清邦爾醫院成為集團的全資附屬公司。樂清邦爾醫院是一家位於中國浙江省樂清市的營利性醫療機構，佔地面積約5910平方米，建築面積約14,757平方米，現有物業最大可開放牀位450張。集團稱，收購可完善集團在浙江省的醫療服務體系、擴大醫療服務供給規模，具有戰略性作用。