巨濤海洋服務盈警 稱成本飈錄大額虧損
文章日期：2022年1月10日
【明報專訊】巨濤海洋服務（3303）公布，因集團珠海場地正在進行的部分項目因進度落後、成本大幅增加等原因而錄得較大額虧損，從而將對集團全年業績產生影響，預期截至2021年12月31日止年度，集團的盈利將介乎零至4000萬元（人民幣，下同）之間，將較2020年同期的1.47億元大幅下降，降幅最小為73%。
中州證券淨利潤按年增逾3.9倍
中州證券（1375）則發表業績預增公告，經財務部門初步測算，預計2021年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤與前一年度相比，將增加約3.76億元至約4.56億元，按年增長高達3.6倍至4.37倍；扣除非經常性損益的淨利潤與前一年度相比，將增加約3.77億元至約4.7億元，按年增幅達3.94倍至4.9倍。
中州證券稱，業績大升的原因是2021年多層次資本市場不斷完善，資本市場蓬勃發展，公司積極把握市場機遇，不斷提升核心競爭力，投資銀行業務和一、二級市場投資等主體業務穩健發展。
溫州康寧醫院4165萬元全購樂清邦爾醫院
另外，溫州康寧醫院（2120）公布，近日與樂清邦爾醫院的股東邦爾骨科簽署股權收購協議，集團收購邦爾骨科持有的樂清邦爾醫院100%的股權，收購基準價格為4165萬元。股權收購完成後，樂清邦爾醫院成為集團的全資附屬公司。樂清邦爾醫院是一家位於中國浙江省樂清市的營利性醫療機構，佔地面積約5910平方米，建築面積約14,757平方米，現有物業最大可開放牀位450張。集團稱，收購可完善集團在浙江省的醫療服務體系、擴大醫療服務供給規模，具有戰略性作用。