內房上周跑出 國企強者愈強

建銀國際證券研究部董事總經理、研究部副主管及首席策略師趙文利在上周四見報的「名人樓市論壇」分析，「我們看到一些龍頭房地產股，在它們的債務比較穩健的情况下，中央料會支持它們用發債的資金去做兼併及收購，所以行業未來的分化會愈來愈大，投資氣氛可能會比2021年好得多，加上2022年初內地流動性寬鬆，也會對房地產及金融股帶來支持」。

海通國際資管陳彥甫也同樣看好龍頭內房：「隨着政府近月加強行業監管令新盤銷售轉弱，弱的內房會有信貸風險，強的內房可以擴張市場份額，尤其是央企、地方政府企業背景的內房。」

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