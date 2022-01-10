Global X鍾駿：應對美加息 主題型ETF尋寶

鍾駿指出，根據港交所數據，在本港上市的ETF總數去年10月底約148隻，與2020年10月底比較僅輕微增長，惟該月ETF的AUM及每日平均成交額分別按年增長兩成及七成，反映市場對ETF認受性增加，「更多人明白ETF的好處」。他續說，ETF在港股並非新鮮事物，而Global X希望可以藉着推出主題型ETF，讓投資者發掘到主題型ETF與大市型ETF的區別：「我們的產品與過往主導市場的大市型ETF很不同，可以帶給投資者比較大的回報。」

截至上周，GX中國電車（2845）和GX中國潔能（2809）市值分別達9億多及4億多美元，屬該行於本港上市的ETF中最大，兩者去年均錄得逾四成回報，雖然今年首周均跌近一成，惟去年初以來仍跑贏美股標指及港股恒指（圖1）。

美上個加息期 港股創33484點新高

鍾駿認為，即使美國今年料踏入加息周期，料仍無損主題型ETF對投資者的吸引力：「首先，聯儲局每次議息會議非常公開及透明，之前開會的內容，今年餘下時間開會的日期都是知道的；第二，美國通脹壓力升溫需要加息，這並非今日才知道，聯儲局早已講明，市場不會感到意外，起碼我不覺得意外，而加息也不一定會不利股市，以大家最留意的港股為例，恒指歷史高位是2018年1月的33484點，而2015年底至2018年底美國正在加息，所以港股歷史高位是在美國加息周期中出現，那麼為何這次當局在開始加息周期前，大家要感到這麼恐慌、擔心股災重臨呢？」

「我並非想說『美國是次踏入加息周期，港股便一定會升』，你亦都可以搵到一些數據在美國加息周期港股是下跌的，所以並非單憑貨幣政策便可以斷定大市的走勢。」

加息屬周期因素 無損結構增長機遇

「市場現時關注的通脹及息口問題，都屬於周期性（cyclical）因素，即經濟周期所帶來的一些變化，這與主題型的投資，或以ETF投資一個主題是不同的，因為這些主題可以帶來結構增長機遇，而結構增長機遇與周期增長機遇是兩回事，我們的GX中國電車和GX中國潔能ETF去年便為投資者帶來理想回報。」

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