李氏大藥廠開發特效藥 冀助毛利率維持逾60%

將開發特藥創新藥 擴充銷售部門

目前該集團在售中的產品共25款，當中6至7款產品佔八至九成生意，該等產品銷售由過億至3億元不等。按藥物來源計，引進藥品佔銷售更超過五成。鄒耀明稱，該集團因應集採制度，已着手將銷售部門由過往做分銷及直銷，擴充至兼顧零售及電商。

在產品組合上，鄒耀明表示，集團自去年起參與做更多毛利率更佳的特藥，目前正開發6至7種產品，當中例如抗排斥藥布累迪寧等。綜合而言，連同專治暗瘡等新產品，集團今年內有6至7款新藥會在今年內報批。

另因應去年6月內地進行第五批藥品集採，鄒耀明指出，李氏大藥廠已經着手優化組合，例如調整、推延及叫停部分產品，並作相應減值。根據該集團去年第三季度季報顯示，減值共約2.3億元。集團過往投入開發成本較大，但他表示，考慮到已完成分拆兆科眼科（6622）上市等因素，因此2022年研發費用預算，不會如過往兩年般高。