梁振輝：債息走高支持美元

首先是數據反映Omicron變異病毒感染後的住院率較低，導致市場避險需求減少。

新變種住院率較低 市場避險需求減少

此外，由此而產生的供應鏈中斷可能會進一步推動短期通脹走高。其次是聯儲局最新會議紀錄發出的鷹派指引表明聯儲局計劃在今年開始縮減資產負債表的規模。美元在債息的支持下，上周大部分時間處於96水平之上。

由於聯儲局的鷹派取態推動美國國債收益率大幅走高，美元兌日圓亦推升至2021年底的高點115.50之上。短期內，美元有可能會向阻力位116.50至117.00移動，儘管大幅反彈可能只會維持短暫時間，因為技術分析顯示日線圖和周線圖均處於超買狀態。話雖如此，整體美元兌日圓的短期走勢仍然是向好，一旦回落至115.50之下，應該會再向113.50至114.00的跌勢之中吸引買家趁低吸納。

美元兌日圓短期超買 長期估值過高

至於中期的上升趨勢，關鍵支持位在112.50，我們認為只有持續失守此水平才會標誌着趨勢有可能改變。我們認為美元兌日圓在短期技術走勢呈現明顯超買，而長期的估值則過高。

整體匯市而言，我們的12個月觀點是美元在2022初可能因為聯儲局的鷹派立場而走高，隨後在下半年因為通脹壓力回落及聯儲局不像現在那麼鷹派，使美元走勢偏向走低。

美元兌日圓對美國收益率的變動特別敏感，因為日本央行預計在2022年全年將保持政策穩定；因此市場對聯儲局政策收緊步伐和程度的預期極有可能是未來數星期美元兌日圓價格走勢的關鍵驅動因素。

渣打香港財富管理投資策略主管

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[梁振輝 匯市前瞻]