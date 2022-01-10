區偉志：以太幣王者之路

幣圈發展一日千里，過去兩年，Dapps的廣泛應用更超出了V神原先的想像，大量穩定幣、NFT及DeFi項目均搭建在以太坊之上，導致以太坊不勝負荷。技術上，以太坊每秒最多只能處理15宗交易，與日俱增的Dapps交易量已超出了以太坊的容量。用戶為了爭取礦工優先處理其交易，須付出大量交易費（Gas Fee），現在平均一單交易費已超出20美元。試想想，假如有人想買一幅價值10元的NFT，卻要另外附加20元的交易費，是否有些喧賓奪主的感覺？

引入權益質押機制 解決挖礦耗電問題

為解決容量的問題，以太坊已於2019年開始計劃升級至2.0版本。整個升級分三階段進行──信標鏈（The Beacon Chain）、對接（The Merge）及分片鏈（Shard Chain）。信標鏈已於去年誕生，主要用於協調整個網絡，現時是試驗階段，與主鏈平衡運作。信標鏈引入權益質押機制（Proof of Stake），以替代現行的工作量證明機制（Proof of Work），解決了以太幣挖礦所帶來的耗電問題。

下一個階段為對接，代表信標鏈正式成為以太幣的主鏈，PoW時代正式結束，省卻99%的耗電量，也加快了處理交易的速度。現已有測試版Kintsugi給開發者試用，並計劃於本年第二季完成對接。此外，以太幣也於去年8月進行了「倫敦分叉」，每次交易都有部分以太幣被永久燒毀，與挖礦出來的新幣供應形成對冲，對幣價起了支持作用。

最後一步是分片鏈。分片鏈是將以太坊分成64個新的區塊鏈，讓每條鏈可以有不同的分工，例如協助儲存和提供資料，提升以太坊整體處理交易的效率。ETH 2.0再配合如rollups等第二層方案使用，能處理比現在多過千倍的交易，令以太坊真正成為世界泛用的去中心化程式平台。

2022年是以太坊最重要的一年，如能順利升級，解決容量問題，以太幣的市值不難超越比特幣，成為第一大加密貨幣。如有任何阻滯，則對其競爭者（SOL、AVAX等）大大利好！

香港數碼資產學會共同創辦人

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[區偉志 加密解碼]