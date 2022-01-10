陳永傑：美國加息會否難產？

新債王指美經濟或衰退

岡拉克認為，美國債券孳息上升，經濟可能因聯儲局加息而陷入衰退。美國2年、3年、5年期國庫券孳息率去年創下紀錄新高，是經濟將陷入衰退先兆，過往透過孳息曲線平坦或扭曲作為衰退預測，有一定準確性。過去50年，美國經濟衰退前孳息曲線必定扭曲。

岡拉克預期聯儲局因通脹升勢，今年可能加息4次，每次加0.25厘。美國經濟將顯著放緩，下半年或明年陷入衰退的可能性，不能排除。馬斯克被問到美國下次經濟衰退在何時？他表示：「根據直覺，時間或許會在今年春季或夏季，最遲不超過明年。」

岡拉克和馬斯克對美國經濟衰退的看法，並非無的放矢。美國供應管理協會12月製造業指數跌至58.7，為去年1月以來最低，亦低於市場預期，預示經濟增長步伐放緩。

數據顯示，供應商交貨指數下降至64.9。投入物價指數下跌至68.2，創出前年11月以來最低，或顯示供應鏈改善令價格升勢開始消退。新訂單分項指數降至60.4。美國今年加息已是預期之內，但美元自去年11月初急升至今，升幅逾3%，對經濟並非好事。不過，美國儘管加息，今年香港跟隨機會不大。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]