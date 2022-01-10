馬泰陽：新晉屋苑搶手 勝傳統屋苑

土地註冊處數據亦顯示，2021年傳統熱門藍籌屋苑，包括新都城、太古城、黃埔花園、荃灣中心、嘉湖山莊、美孚新邨、康怡花園、海怡半島、麗港城及沙田第一城，二手註冊量合共錄得4090宗，按年升約17.5%，並創自2012年後的9年新高，雖然傳統屋苑註冊量依然高企，不過升幅跑輸二手住宅註冊量，甚至跑輸部分新晉屋苑，反映市民的置業取態呈「貪新忘舊」趨勢。

值得注意，部分樓齡十年以下的屋苑，交投按年表現升幅跑贏傳統十大屋苑，個別的宗數甚至更高。舉例位於元朗區的尚悅，去年註冊量錄268宗，按年升24.7%，宗數比康怡花園261宗更多。而溱泊宗數按年急升約43.2%，PARK YOHO升逾九成，而荃灣區新晉屋苑海之戀及環宇海灣則分別升約70.9%及62.2%。

根據港置去年第四季進行置業意向調查顯示，市民預算購買物業時，最多人計劃購買樓齡10年或以下的物業，佔受訪者比例近四成（38.5%）；其次為樓齡介乎10至15年的物業，佔30.7%；而樓齡介乎15至20年及20至25年的分別佔15.4%及10.6%；至於預算購買25年以上樓齡物業的受訪者，佔比不足一成，以上數字反映新晉屋苑的叫座力較高。

香港置業營運總監及九龍區董事

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[馬泰陽]