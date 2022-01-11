HKTVmall今年GMV冀增約兩成 去年遜目標不足1% 首設3至5年目標最多150億
文章日期：2022年1月11日
【明報專訊】香港科技探索（1137）旗下HKTVmall去年訂單總商品交易額（GMV）增長陷瓶頸，昨日收市後公布2021年度GMV約65.7億元，稍遜公司定下的年度目標。在市場逐漸質疑網購已飽和之際，以一向敢於挑戰的王維基為首的管理層卻堅信本港網購仍有增長空間，除披露新一年目標GMV達75億至80億元，即按年增長14.2%至21.8%之外，更首次提出「中期目標」，期望透過HKTVmall及支援包括EESE等網購平台，3至5年內將整體GMV倍增至120億至150億元。
明報記者 蔡穎霖
港科探索昨日收市後公布營運數據，股價收市升逾4%。有分析員認為，雖然去年訂單表現未達目標，但因應新冠變種病毒Omicron擴散，中短期或有助網購業務增長，倘若英國無人店業務有進展，將利好集團股價。
HKTVmall上月GMV按年增加7%至6.11億元，統計全年GMV按年增加10.4%至65.7億元，稍遜全年目標66億至70億元（見圖）。集團解釋，未達標主要原因是香港零售業復蘇緩慢及競爭激烈。事實上，雖然HKTVmall的表現未達預期，但距離目標下限實際不足1%。
集團指港網購滲透率仍低
受去年GMV增長放慢、配股等因素拖累，港科探索股價由高位16.1元累跌逾四成半，市場已開始質疑網購已陷飽和，但集團在公告中提到，本港去年首11個月網購銷售僅佔零售業總銷貨價值約7%至8%，認為相對於亞太地區其他類似市場，本港網購市場仍有很大增長空間，強調未來3至5年「將全力投入能量及資源於『增長』模式，集中於增長業務及市場份額」。
集團提到，中期目標主要針對主營業務增長，包括HKTVmall本身業務，以及透過旗下技術公司Shoalter支援建設的網購平台，如去年推出的EESE，在3至5年內將GMV增長至合共120億至150億元；其次是加強物流業務的成本控制，務求在整體GMV增至120億元時，配送成本佔比將不多於10%。
英無人店料下半年開兩至三間
至於今年目標較為仔細，HKTVmall全年GMV目標75億至80億元，近年加大發展力度的多媒體廣告業務，今年目標收入1.2億元。至於早前提出的無人店計劃將於英國曼徹斯特市推出，預計今年第三至四季可推出兩至三間試行。值得留意的是，港科探索計劃今年加強投資物流配送能力，擬下半年開始向第三方提供服務（見表）。
信誠：股價中短線料重返雙位
信誠證券聯席董事張智威表示，HKTVmall去年GMV表現「勉強當佢達標」。香港重新收緊防疫措施，有利HKTVmall生意表現提升，各項因素利好港科探索中短線股價發展，相信有望回升至「雙位數」，但由於目前該股市盈率偏高，重上15元附近高位則有難度。